De IJszeilers van Monnickendam maken zich klaar voor de vrieskou

MONNICKENDAM - Met een beetje geluk wordt het volgende week zo koud dat de historische 'ijsschuiten' van zolder kunnen en over het ijs van de Gouwzee kunnen glijden. IJszeilers Klaas Roos en Marcel Visser zorgen ervoor dat de boten er klaar voor zijn, nu moet alleen het weer nog meewerken.

Bij de twee 'ijsbezeilers' begint het wel al te kriebelen: "Als de temperatuur zakt, dan stijgt het bij ons", lacht Klaas.

Op de zolder van een loods in Monnickendam liggen ruim 20 schepen onder zeiltjes en doeken: de opslag voor de schuiten van de historische ijszeilvereniging. Onder een dikke laag stof is er zelfs een sleetje uit 1846 te vinden. "Je kan hier gewoon het ijs mee op hoor", vertelt Klaas.

De laatste keer dat er gezeild werd op de Gouwzee is alweer vijf jaar geleden. Toch heeft de vereniging veel jonge leden: "Er is genoeg nieuwe aanwas en die gaat vaak naar het buitenland".

Polen

Op dit moment zijn veel leden van de ijszeilvereniging nog in Polen. "Daar is genoeg ijs, alleen er is geen wind", zegt Klaas. Dit weekend komen ze weer terug en dan hopen ze natuurlijk op de Gouwzee te kunnen zeilen.