MY BABY hoofdact op bevrijdingsfestival Haarlem en Amsterdam

HAARLEM - De Amsterdamse band MY BABY staat 5 mei op de Bevrijdingsfestivals in Haarlem en Amsterdam. Samen met de artiesten Ronnie Flex & Deuxperience en Fedde Le Grand is de band door het Nationaal Comité 4 en 5 mei benoemd tot Ambassadeur van de Vrijheid 2018.

MY BABY werd in 2012 in Amsterdam opgericht en reist sinds die tijd de hele wereld over. Zanger van de band Cato van Dijck kwam tijdens die optredens in het buitenland in aanraking met het thema 'vrijheid en onvrijheid'. "Op de Servische grens bezochten wij een kamp waar vluchtelingen 'gevangen' zaten. Ze wilden verder Europa in en op zoek naar veiligheid, maar dat mocht niet. Wij krijgen vrijheid voor niets, daar staan we bijna nooit bij stil", aldus de zangeres.

Het Nationaal Comité maakt voor bevrijdingsdag samen met alle ambassadeurs een documentaire over de betekenis van vrijheid en onvrijheid. De documentaire is binnenkort te zien op de officiële site van Bevrijdingsfestival Nederland.