Iedereen fit bij AZ, ook Bizot

ALKMAAR - Marco Bizot staat gewoon onder de lat van AZ zaterdagavond tegen Sparta. De doelman trainde begin deze week niet mee, maar is beschikbaar tegen de Rotterdammers.

Bizot botste tegen NAC Breda met zijn knie tegen Thierry Ambrose. "Iedereen is beschikbaar. Dus ook Marco. Dat is fijn", aldus trainer John van den Brom.

Tegen Sparta hoopt hij het hoge niveau van de wedstrijd tegen NAC te kunnen evenaren, dan wel te verbeteren. "Of ze nu 4-3-3 spelen of 5-3-2. Daar moeten wij inmiddels mee om kunnen gaan."

Er komen een hoop oude bekenden naar het AFAS-Stadion zaterdag. Naast trainer Dick Advocaat hebben Stijn Spierings, Robert Mühren, Dabney dos Santos en Fred Friday een verleden in Alkmaar. Die laatste twee wellicht ook een toekomst. "Die hebben we verhuurd om te kijken of ze eventueel volgend seizoen weer bij ons van waarde kunnen zijn. Onze mensen zien alle wedstrijden. Dabney speelt helaas niet veel. Fred wel. Dat is goed."