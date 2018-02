Blokhuijsen en Verweij hebben hun bronzen medaille

ZUID-SCHARWOUDE - GANGNEUNG Jan Blokhuijsen, Koen Verweij, Sven Kramer en Patrick Roest ontvingen donderdag de bronzen medaille voor de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen.

Blokhuijsen, Kramer en Roest versloegen woensdag in de troostfinale de mannen van Nieuw-Zeeland. Koen Verweij stond reserve. Het goud was voor Noorwegen, dat in de finale te sterk was voor Zuid-Korea. De vier Nederlanders kregen de bronzen plakken uitgereikt tijdens de ceremonie op Medal Plaza.

Voor Koen Verweij zitten de Winterspelen er nog niet op. Hij start morgen op de 1000 meter tegen de Noor Lorentzen en zaterdag doet hij mee aan de mass start op de Olympic Oval.

