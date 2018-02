Wie helpt Teun Koopmeiners aan bijzondere krant?

ALKMAAR - Het was een week om niet snel te vergeten voor Teun Koopmeiners. Hij mocht voor het eerst op trainingsstage bij Jong Oranje en hij haalde een bijzonder lijstje.

De middenvelder meldde zich maandag in Zeist voor een kort trainingskamp met de nationale talenten. "Dat was erg leuk. Ook de bondscoach was er. Die heb ik nog even een handje gegeven en toen ben ik het veld op gegaan, heb ik lekker getraind en plezier gemaakt."

Niet alleen in Nederland staat Koopmeiners op de radar. Ook over de grens kennen ze zijn talent. De Italiaanse krant La Gazetta dello Sport nam hem op in een lijst met de 98 grootste talenten uit het bouwjaar 1998. "Ik kreeg een appje van een goede vriend met daarin alleen de tekst '96'. Dat snapte ik eerst niet. Toen kreeg ik meer berichtjes. Mooie waardering natuurlijk. Mijn vader probeerde de krant nog te kopen, maar hij was al uitverkocht. Dus als iemand hem nog heeft, dan ontvang ik deze graag."