FC Volendam: Wordt het Kwakman of Schilder?

VOLENDAM - Wie gaat bij FC Volendam Erik Schouten centraal achterin vervangen tegen Telstar? Wordt het Kees Kwakman of toch Henny Schilder? Trainer Misha Salden is eruit, maar hield zijn kaarten donderdag na de training tegen de borst.

Schouten moest afgelopen vrijdag tegen FC Dordrecht (4-1) na twintig minuten met een knieblessure naar de kant. Kwakman verving hem, ook doordat Henny Schilder vanwege griep niet bij de selectie zat. Deze week trainde Schilder weer voluit mee en ook Kwakman is fit. Aangezien Gerry Vlak zijn plek op het middenveld lijkt te behouden, moet Salden een keuze maken tussen de beide routiniers. Op de training wisselden beide spelers van hesje. "Ik wilde niet dat jullie al weten wie er gaat spelen", aldus Salden.

Regisseur

"Kwakman heeft coachend en voetballend vermogen. Hij heeft de neiging om meer op het middenveld te komen. De vraag is of dat wenselijk is tegen Telstar. Henny heeft zijn snelheid en is de pure mandekker. Als we daar het gevaar verwachten, heeft hij die kwaliteiten."

Schilder wacht de beslissing van zijn trainer af: "Het verschil is of je een regisseur achterin wilt houden of dat je kiest voor een verdediger pur sang." Als Schilder op de bank zit, zou dat voor hem een teleurstelling zijn: "Je wilt eerste keuze zijn. Derde keuze is minder leuk. Het geeft aan dat ze dan misschen wel van je af willen. Maar ik doe altijd mijn best."

Favoriet

Voor het eerst in jaren is FC Volendam niet de favoriet in de vissersderby. Telstar heeft tien punten meer en bezet de zesde plaats in de Jupiler League. Het elftal van trainer Mike Snoei won eerder dit seizoen in Volendam met 4-3. Aan de andere kant heeft de ploeg van Salden de weg naar boven nadrukkelijk ingeslagen.

NH Sport doet morgenavond uitgebreid verslag van het Noord-Hollands onderonsje in de Jupiler League. Edward Dekker en Rob Wanst zijn de verslaggevers in Velsen-Zuid. De aftrap is om 20.00 uur, maar de voorbeschouwingen hoor je uiteraard al vanaf 19.00 uur.

Opstelling: Verhulst; Evers, Klinkenberg, Kwakman (Schilder), Smal; Visser, Veerman, Vlak; Doodeman, Stroo en Antwi

