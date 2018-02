Op vliegvakantie met autisme: "Lange rijen zijn funest"

SCHIPHOL - Lange wachtrijen, flikkerende lichtjes en zelfs de kleurige ballonnenwinkel op Schiphol Plaza: voor mensen met autisme kunnen het obstakels zijn en daarom redenen om nooit met het vliegtuig op vakantie te gaan. Dat geldt met name voor kinderen met autisme. Toch weet ervaringsdeskundige Kees Hoekstra hoe ook autistische mensen onbezorgd op vliegvakantie kunnen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

"Mensen met autisme zien alles", vertelt Hoofddorper Kees Hoekstra. Hij heeft een dochter met autisme en werkt bij de klantenservice van KLM, waar hij veel andere ouders te woord staat die ook autistische kinderen hebben. "Ze zien de mensen lopen, horen de geluiden, zien de winkeltjes, restaurantjes en lichten flikkeren. Dat kan leiden tot een enorme hoeveelheid prikkels."

De problemen waar vooral ouders met kinderen met autisme tegenaan lopen, noemt Hoekstra 'schrijnend'. Ouders zijn bang dat hun kinderen overprikkeld worden in het vliegtuig. "Je kunt je voorstellen dat je op 10 kilometer hoogte vliegt en kind raakt totaal overprikkeld, dat kan leiden tot agressie. Slaan en dingen kapot maken."

Voor Hoekstra waren de vele ervaringen die de passagiers met hem deelden reden om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Maar vooral, deze reizigers te voorzien van informatie. Zo hebben passagiers met autisme recht op assistentie op Schiphol. Met die assistentie word je tot het vliegtuig begeleid en hoef je in geen enkele wachtrij te staan. "Lange wachtrijen zijn echt funest voor mensen met autisme."

Voorbereiden

Alle mogelijkheden heeft Hoekstra op zijn site en Facebookpagina gezet. Ook schreef hij er recent een boekje over. Volgens Hoekstra is het belangrijk om zowel een kind als een volwassene met autisme voor te bereiden op een vlucht: "Thuis kun je al beginnen met de voorbereiding om het onbekende weg te nemen. Bijvoorbeeld om samen in de computer te kijken om te zien waar je komt te zitten en door foto's te laten zien van Schiphol."

Ook bemanningen worden door hem geïnformeerd, vertelt Hoekstra, zodat zij ook weten hoe ze met autistische passagiers moeten omgaan, in ergste geval als er sprake is van agressie.

Schiphol Autisme Tour

Een paar keer per jaar kun je zelfs met Kees Hoekstra de 'Schiphol Autisme Tour' doen. Met drie KLM-stewardessen laat hij dan zien waar je bijvoorbeeld incheckt en je koffer achterlaat. Na de tour op Schiphol wordt er met een bus rondgereden over Schiphol.

Buitenland

Het is een enorm succes, zegt Hoekstra. Hij krijgt veel reacties van ouders die inmiddels op vliegvakantie zijn geweest met hun autistische kinderen. "Maar we zijn er nog niet. Op Schiphol is het dan wel goed geregeld, op sommige buitenlandse luchthavens is er nog geen begrip. Dat is mijn grote uitdaging om ook daar wat aan te gaan doen."