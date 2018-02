Stel krijgt koude pizza en bekogelt bezorger met kruidenboter

ALKMAAR - De politie moest dinsdagavond tussenbeide komen bij een ruzie over een merkwaardig voorval. Een inwoonster van Alkmaar kreeg het aan de stok met een pizzabezorger vanwege een koude pizza en een keihard stokbrood.

De ruzie ontstond dinsdagnacht rond 02.15 uur. De politie werd geïnformeerd dat de schermutseling zou gaan over een pizza. Bij het huis waar de melder vandaan was gekomen, troffen agenten een woedende bewoonster en haar vriend.

Wat bleek: de bewoonster had rond 00.30 uur een pizza bezorgd gekregen die koud was, inclusief een keihard stokbrood waarmee volgens haar 'iemand mee bewusteloos geslagen kon worden'. Rond 02.15 uur was de pizzabezorger opnieuw aan de deur gekomen om het betaalde bedrag te vergoeden, omdat de bewoonster telefonisch over haar bestelling had geklaagd. Dit viel niet in goede aarde.

Bakje kruidenboter

Er ontstond een woordenwisseling die zo uit de hand liep dat de bezorger boos zijn auto instapte en de bewoonster een bakje kruidenboter richting de auto slingerde. De bezorger belde de politie, waarop agenten bij de woning arriveerde.

De vriend van de bewoonster bood direct zijn verontschuldiging aan bij de agenten. Vervolgens is er afgesproken dat de betrokkenen over een paar dagen contact met elkaar gaan opnemen.