Hollands Kroon stuurt burgers naar actievoerders voor info over 'sleepwet' Foto: Sleepwet.nl

HOLLANDS KROON - Je zou het bijna vergeten, maar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen wordt er ook een referendum gehouden over de vernieuwde Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV). Het Rijk is al niet blij dat veel gemeenten de term ´sleepwet´ voor deze wet gebruiken, maar de gemeente Hollands Kroon is nog een stap verder gegaan.

De gemeente heeft een speciale webpagina over het referendum. Daar worden mensen die meer informatie willen over de wet in de eerste alinea doorverwezen naar www.sleepwet.nl. Dat is de website van een groep studenten die actievoeren tegen de nieuwe wet. Bovendien is dat de site die alle handtekeningen heeft verzameld, waardoor de volksraadpleging is afgedwongen. De gemeente zoekt uit waarom hiervoor is gekozen.