Vogelwerkgroep organiseert crowdfundingsactie tegen modderloop

HAARLEMMERMEER - Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland is een crowdfundingsactie begonnen tegen een Mud Run in Haarlemmermeer. Volgens de organisatie verstoort de wedstrijd de vogels midden in het broedseizoen. De hardloop- en klimwedstrijd loopt onder meer door het Haarlemmermeerse Bos en de Groene Weelde.

De vogelwerkgroep is naar eigen zeggen niet tegen evenementen, 'maar wel als die midden in het broedseizoen plaatsvinden'. Volgens de organisatie was het vorige evenement eind maart, maar is het verplaatst naar eind april omdat het weer dan beter is.

"Mud Masters kiest willens en wetens voor een grootschalige verstoring van het natuurlijke leven", aldus de vogelliefhebbers. "Met zo'n 10.000 bezoekers vergezeld van elektronisch versterkte muziek vormen zij een modderloop, die de natuur hier op zijn kop zet."

Illegaal

De actie moet zo'n 2.000 euro in het laatje brengen. Daarvan wordt een advocaat ingeschakeld en onderzoek gedaan. Volgens de organisatie is het illegaal om de vogels te verstoren in het broedseizoen en past het evenement niet in het bestemmingsplan van de gemeente.

Mud Masters is een evenement waarbij deelnemers over hindernissen moeten klauteren en door de modder ,moeten kruipen. De afstanden variëren van drie kilometer tot een complete marathon van 42 kilometer. Een van de obstakels is de 42 meter hoge Big Spotters Hill bij Vijfhuizen.