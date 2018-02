Centrale Ondernemingsraad Tata Steel 'voorzichtig positief' over akkoord

IJMUIDEN - Het was een grote dag gisteren voor de 80.000 werknemers van Tata Steel. Het bedrijf maakte bekend dat er een intentieverklaring is getekend voor een fusie met ThyssenKrupp, maar dat Tata Steel na die fusie als zelfstandig bedrijf blijft opereren. De Centrale Ondernemingsraad (COR) laat vandaag weten 'voorzichtig positief' te zijn over de uitkomst, maar een slag om de arm te houden als het gaat om de gevolgen voor het personeel.

"In eerste instantie vinden we het goed dat die afspraken zijn gemaakt. Het is heel belangrijk dat de financiering achter Tata Steel gewaarborgd blijft", laat Frits van Wieringen, voorzitter van de COR, vanochtend weten aan NH Nieuws. "Maar dit is pas het begin van een heel lang proces en we moeten nog maar zien hoe veel gevolgen dit heeft voor het personeel. De vakbond laat weten dat er 2.000 banen op de tocht staan, dat is natuurlijk veel te veel."

Lees ook: Tata Steel IJmuiden blijft zelfstandig staalbedrijf: "Mooi voor directie, maar niet voor personeel"

"Gelukkig heeft de directie van Tata Steel besloten dat het advies van de COR in ogenschouw moet worden genomen, voordat er definitief een akkoord wordt gesloten", gaat van Wieringen verder. Eerder was dit namelijk nog niet het geval en de COR dreigde zelfs met een rechtszaak. Deze is van de baan, nu het advies van de COR toch in de besluitvorming wordt meegenomen. Het personeel wordt hier vandaag per brief van op de hoogte gesteld.

Lees ook: Personeel Tata krijgt inspraak in fusie: rechtszaak voorlopig van de baan

"De komende maanden gaan wij ons verdiepen in alle aspecten van het op handen zijnde akkoord", aldus van Wieringen. "Er moet bijvoorbeeld een business plan komen vanuit het bedrijf en er zullen nog veel vragen moeten worden beantwoord. Dat kan echt nog maanden duren. Zodra dat allemaal duidelijk is, zullen wij een officieel advies uitbrengen aan Tata Steel."