Verweij start op 1000 meter tegen Lorentzen

KOEDIJK - GANGNEUNG Koen Verweij komt vrijdag op de 1000 meter in actie. De Koedijker start in de zestiende rit tegen de Noord Havard Lorentzen.

Lorentzen veroverde eerder op de Winterpelen al goud op de 500 meter in een Olympisch record. Verweij start en finisht in de buitenbaan. Na Verweij komt Kai Verbij in actie in de voorlaatste rit tegen Vincent de Haitre uit Canada en Kjeld Nuis start in de achttiende en laatste rit tegen de Fin Mika Poutala. Op de 1500 meter kwam Koen Verweij niet verder dan een teleurstellende elfde plek.

Goud

In het verleden haalden drie Nederlanders een gouden plak op de kilometer: Ids Postma in in Nagano in 1998, Gerard van Velde in Salt Lake City in 2002 en Stefan Groothuis vier jaar geleden in Sotsji.

Huldiging

Mocht Verweij een medaille bemachtigen op de 1000 meter, dan is hij niet bang om zich weer in het Holland House te vertonen. Woensdagavond ging het mis bij de huldiging van de bronzen achtervolgingsploeg. Bij het overhandigen van de medailleschaal door Verweij, Jan Blokhuijsen, Sven Kramer en Patrick Roest aan het publiek raakten twee Koreaanse vrouwen gewond. Verweij na de training op donderdagochtend: "Het is helaas zo verlopen, maar ik denk dat het allemaal wel meevalt. Het was natuurlijk ook nooit de bedoeling dat die schaal op iemands hoofd zou belanden en dat we daardoor iemand iets zouden aandoen."

