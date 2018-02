Deel dit artikel:











Gemeente Den Helder waarschuwt voor gebakken sponzen in Julianadorp Foto: Gemeente Den Helder

JULIANADORP - Hondenbezitters in Julianadorp moeten extra uitkijken tijdens een rondje lopen met hun viervoeter. De gemeente Den Helder laat namelijk weten dat er in de afgelopen periode meerdere gebakken sponsen zijn gevonden. En die kunnen erg gevaarlijk zijn voor het huisdier, want ze zijn giftig.

Een vrouw vond afgelopen week maar liefst drie sponzen in de buurt van de golfbaan De Zuidwal en heeft gelijk de politie gewaarschuwd. "De wijkagent in de buurt is op de hoogte gesteld en gaat uitkijken naar eventueel meerdere sponzen. Voor ons was dit de aanleiding om de mensen te waarschuwen. Beter safe than sorry", aldus een woordvoerder van de gemeente. Lees ook: IJmuidenaren vrezen mogelijke hondenhater "Laat uw hond hier niet van eten en lijn hem aan in de buurt van de golfbaan", drukt de gemeente hondenbezitters op het hart. Mochten er toch nog sponzen worden gevonden, neem ze dan mee naar huis en gooi hem bij het restafval.