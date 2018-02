Deel dit artikel:











Gebakken sponzen Den Helder blijken gebakken lucht Foto: Gemeente Den Helder

JULIANADORP - Het bericht waarin de gemeente Den Helder hondenbezitters waarschuwt op te passen voor gebakken sponzen in Julianadorp is loos alarm. Het blijkt niet te gaan om sponzen, maar om een andere substantie die niet giftig is.

Een vrouw vond afgelopen week 'iets wat op sponzen leek' in de buurt van de golfbaan De Zuidwal en heeft gelijk gewaarschuwd. "Voor ons was dit de aanleiding om de mensen te waarschuwen. Beter safe than sorry", aldus een woordvoerder van de gemeente.