Deel dit artikel:











2 miljoen voor innovatie Foto: ANP / Lex van Lieshout

VELSEN - VELSEN, De gemeente stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor innovatie in de maak- en onderhoudsindustrie. De subsidie is bedoeld voor innovatie bij MKB-bedrijven in de regio IJmond. Het is een impuls voor de regionale economie en leiden tot extra banen.

VELSEN De maak- en onderhoudsindustrie is belangrijk voor de IJmond en veel bedrijven in de regio zijn afhankelijk van Tata Steel. Om de werkgelegenheid te behouden moeten ook MKB-bedrijven vernieuwen. Met de subsidie moeten nieuwe banen gemaakt worden maar ook de arbeidsproductiviteit omhoog. Vanaf 1 maart is de regeling van kracht en de gemeente vergoed maximaal 60 procent van de kosten tot een maximum van tweehonderdduizend euro. Projecten moeten binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie van start gaan.