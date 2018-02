Deel dit artikel:











Amsterdam krijgt 'allereerste' airhockeybar van Europa Foto: Facebook Puck

AMSTERDAM - In Amsterdam wordt morgenavond een heuse airhockeybar geopend. In de bar, met de toepasselijke naam 'Puck', kunnen liefhebbers van het spel helemaal losgaan op veertien airhockeytafels. De club is volgens de eigenaar de eerste airhockeybar in Europa.

De feestelijke opening van 'Puck' zal morgenavond plaatsvinden aan de Jan Evertsenstraat. Naast airhockeytafels zijn er ook allerlei arcadespellen, waaronder klassiekers als Donkey Kong en Pac-Man. Je kunt met z'n tweeën én in teams spelen. Een bar zonder alcohol is natuurlijk geen bar te noemen, dus je kunt er ook cocktails halen en een pilsje drinken. Puck zou eigenlijk vorig jaar haar deuren al openen, maar door een vertraagde verbouwing is morgen pas het openingsfeest. De eigenaar van de airhockeybar is Serdar Tonkas, die ook de TonTon Club's bezit. Deze clubs staan bekend om hun grote aanbod aan arcadespellen.