Auto in gracht aangetroffen in Amsterdam Foto: HFV Foto: HFV

AMSTERDAM - (AT5) Een auto is vanochtend in de Keizersgracht in Amsterdam terechtgekomen. De wagen ligt achter een woonboot, ter hoogte van debatcentrum De Rode Hoed.

Het is nog niet duidelijk hoe het incident kon gebeuren, en of er mensen in de gracht zijn geraakt. Politie en brandweer zijn ter plaatse.