Deel dit artikel:











Schaatsploeg maakt excuses aan Koreanen voor incident Holland House Foto: ANP Foto: ANP

GANGNEUNG - De schaatsmannen die gisteren in het Holland House in Zuid-Korea een 'medailletegel' in het publiek gooiden en twee Koreaanse vrouwen verwonden, hebben hun excuses aangeboden. In een reactie verspreid via NOC*NSF laat de ploeg, met Noord-Hollanders Koen Verweij en Jan Blokhuijsen, weten de situatie te betreuren.

"We hebben direct na dit voorval contact gezocht met de beide dames die de grote medaille tegen hun hoofd hebben gekregen", aldus de schaatsers. "Het gaat gelukkig naar omstandigheden goed met beide dames. Ze waren wel erg geschrokken. We hebben het nooit bedoeld dit te veroorzaken." Lees ook: Schaatsers verwonden fans in Holland House Sven Kramer heeft namens de Nederlandse schaatsers de mensen in Zuid-Korea ook excuses gemaakt voor het incident. "We willen onze oprechte excuses aanbieden voor de fans die gewond raakten", schrijft Kramer donderdag in het Koreaans op Twitter. "Jullie kwamen om me aan te moedigen. Ik wens jullie een goed herstel. Ik zal mijn best doen om in de toekomst beter voor de dag te komen."