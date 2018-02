'Strafontslag hoge politiechef Amsterdam'

AMSTERDAM - De Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit zal door de leiding van de politie-eenheid van de hoofdstad met strafontslag worden gestuurd wegens jarenlange verduistering in dienstbetrekking, meldt het NRC.

Het voornemen tot ontslag met onmiddellijke ingang zal Smit volgende week officieel worden medegedeeld door de korpsleiding van Amsterdam. Reden voor het ontslag is dat Smit regelmatig familieleden, vrienden en collega’s op kosten van de politie mee zou hebben genomen naar etentjes en voetbalwedstrijden.

Vervolging

Smit was zo’n twintig jaar de hoogste politiebaas in district Oost in Amsterdam. Twee jaar geleden werd hij al op non-actief gesteld.

Hij krijgt nog de kans bezwaar aan te tekenen, maar volgens de krant is de verwachting niet dat dit tot een ander besluit zal leiden. Het OM vervolgt de politiebaas al. Het is nog niet bekend wanneer hij voor de rechter moet verschijnen.