Auto crasht in sloot Amsterdam: bestuurder gewond Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - Een auto is vannacht in het water beland nadat hij de bocht uit vloog op de Etnastraat in Amsterdam. Volgens een ooggetuige is de automobilist gewond geraakt.

De bestuurder zou de macht over het stuur zijn verloren en reed daarna tegen een hek vlak langs de weg. Vervolgens gleed de auto de nabijgelegen sloot in. Er waren geen andere voertuigen bij dit ongeluk betrokken. Het hek is door de auto kapotgereden en de auto werd total loss verklaard.