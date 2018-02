Deel dit artikel:











Transavia en pilotenbond hervatten overleg Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

BADHOEVEDORP - Pilotenvakbond VNV en Transavia zijn weer met elkaar in gesprek over de nieuwe cao voor de Transavia-vliegers. De vakbond heeft ook toegezegd dat zolang er "constructief overleg" is met "uitzicht op een nieuwe cao" er geen werkonderbrekingen meer zullen plaats vinden.

Maandag was er nog een grote pilotenstaking bij de luchtvaartmaatschappij. De vliegers staakten in de ochtend zes uur lang waardoor tientallen vluchten niet vertrokken. Daarvan werden zo'n 12.000 reizigers de dupe. Lees ook: Duizenden reizigers gedupeerd door staking Transavia-piloten De VNV hamerde er toen al op dat het meningsverschil met Transavia niet zo zeer over geld ging, maar over de roosters. Te vaak worden piloten op het laatste moment geconfronteerd met wijzigingen in het rooster. Daardoor is het werk volgens de VNV nauwelijks meer te combineren met gezinstaken of hobby's. In een gezamenlijke verklaring stellen Transavia en de vakbond nu dat beide partijen hebben erkend dat het probleem de roosters is. Technisch specialisten hebben de opdracht gekregen om met een oplossing te komen voor hoe de roosters stabieler kunnen worden gemaakt. Met de uitkomst daarvan gaan de onderhandelaars een hernieuwde poging doen een nieuwe cao af te sluiten. Lees ook: Pilotenstaking Transavia voorbij: "Het moet en kan beter" Transavia-topman Mattijs ten Brink zei overigens maandag al dat hij dacht snel weer serieus met de VNV te kunnen gaan praten. ,,De hand blijft uitgestoken'', zo benadrukte hij toen. Ook zei hij begrip te hebben voor de eisen van de piloten voor een stabieler rooster. "Maar ik sta ook voor de gezondheid van ons bedrijf op lange termijn", aldus Ten Brink.