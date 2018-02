Supermarktketen PLUS roept caesar salad terug

Foto: PLUS

NOORD-HOLLAND - PLUS supermarkten roept de caesar salade van het eigen merk terug. In de salade zit ei en mosterd verwerkt, maar dat staat niet op de verpakking. Mensen met een allergie voor de ingrediënten kunnen een allergische reactie krijgen door het eten van de salade.

De situatie is ontstaan doordat per ongeluk de etiketten van de Italiaanse salade op de verpakking van de caesar salad terecht is gekomen.

Mensen die deze salade bij de supermarkt terug brengen, krijgen hun geld terug.