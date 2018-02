Marktkooplui protesteren tegen verhoging marktgelden: "Dit klopt voor geen meter"

HILVERSUM - Boze marktkooplui overhandigden vandaag een petitie aan de verantwoordelijke Hilversumse wethouder Wimar Jaeger. Ze protesteren tegen de exorbitante verhoging van de marktgelden. De kosten om een plekje te huren op de markt zijn vanaf januari met bijna een derde gestegen. "Wij willen weten waar exact die kosten uit bestaan."

Volgens de wethouder is de kostenstijging een logisch gevolg van de opknapbeurt die het marktplein heeft gekregen. “Dit plein is helemaal opgeknapt. Dus de kosten van die markt en het onderhoud zijn ook veel hoger”, legt de wethouder uit.

Verkoper Dries Goedegebuur, die namens de marktlui het woord voert, is het daar niet mee eens. “Wij willen weten waar exact die kosten uit bestaan. Het lijkt wel alsof wij voor het hele centrum de schoonmaakkosten betalen. Dit klopt voor geen meter”, aldus Dries.

29 procent

Volgens de wethouder valt de verhoging relatief wel mee. “29 procent verhoging lijkt veel, maar de kosten zijn nog steeds goedkoper dan die van de omliggende plaatsen”, aldus de wethouder. Dit wordt echter fel ontkent door Dries: “Ik hoor het van de mensen zelf, die op die markten staan, dat we hier in Hilversum veel duurder uit zijn dan Bussum, Weesp of Amersfoort. De cijfers van de wethouder kloppen gewoon niet.”

'Slecht voor de markt'

De marktkooplui vinden dat ze dubbel gepakt worden. Eerst hebben ze jaren in een bouwput gezeten en nu het af is, gaan de prijzen zo omhoog dat niemand er meer wil staan. “Vroeger stonden hier op woensdag 350 kramen, nu staan er hooguit nog 100”, vertelt Dries Goedegebuur. “Dit is heel slecht voor de markt, zowel voor de verkopers als voor de Hilversummers.”

Volgens wethouder Jaeger wordt de markt wel goed bezocht op zaterdag. Dat er woensdag weinig klanten zijn, komt volgens Jaeger omdat iedereen aan het werk is. Toch wil Jaeger wel kijken of er mogelijkheden zijn om het tarief voor woensdag te matigen. Maar hij blijft erbij dat de kosten van de markt opgebracht moeten worden door de marktlieden zelf. “Het is niet de bedoeling dat we de markt gaan subsidiëren, aldus de wethouder.