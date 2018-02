Omgevingsraad houdt Schiphol aan afspraken

SCHIPHOL - De Omgevingsraad Schiphol is niet van plan tegemoet te komen aan de wensen van Schiphol om voor 2020 meer starts en landingen toe te staan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vanochtend maakte minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat de opening van Lelystad Airport niet in april 2019 zal zijn, maar een jaar later. De beberking die Schiphol heeft van maximaal 500.000 vliegbewegingen tot 2020 blijft wel van kracht.

Jos Nijhuis, de president-directeur van Schiphol, reageerde vanochtend meteen. Hij vindt dat het nu allemaal wel heel lang duurt en wil zo snel mogelijk weer om tafel met de Omgevingsraad om verdere groei, die dus voorlopig niet op Lelystad kan plaatsvinden, bespreek te maken.

Matt Poelmans, van de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol, wil best met Nijhuis zitten. Maar meer dan de toegestane vliegbewegingen zijn voor hem onbespreekbaar.

"We gunnen de omwonenden van Lelystad best dat zijn minder of geen vliegtuigen krijgen, maar we moeten ervoor zorgen dat het geen overloop van Lelystad naar Schiphol wordt", aldus Poelmans. Hij is blij dat minister van Nieuwenhuizen vandaag duidelijk heeft gemaakt dat Schiphol zich aan het afgesproken maximum moet houden.



Vrachtvluchten

Ondernemersorganisaties Air Cargo Netherlands, evofenedex en Transport en Logistiek Nederland maken zich zorgen om het uitstel en vinden dat er vliegbewegingen bij moeten komen. Als het aan hen ligt, kan dat maximum omhoog tot 520.000. Daarbij vinden ze dat er een aandeel van 15 procent moet worden besteed aan vrachtvluchten. Veel vrachtmaatschappijen wijken uit naar Maastricht of andere Europese luchthavens nu er voorlopig geen groei op Schiphol mogelijk is.

Tegen de uitbreiding van Lelystad is veel weerstand. Omliggende gemeenten vrezen voor geluidsoverlast. Dat in het milieueffectrapport fouten zijn gemaakt, stelt omwonenden allerminst gerust.