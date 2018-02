Gemeente wil 'te confronterend' monument doodgeschoten Ray weg: "Confronterend? Voor wie dan?"

PURMEREND - Het monumentje dat dienst doet als eerbetoon aan de door politieagenten doodgeschoten Raymon van der Tien, moet weg van de gemeente. Het gedenkteken op de Westerdraay in Purmerend zou te confronterend zijn voor omwonenden. Iets dat weduwe Saskia niet begrijpt: "Confronterend? Voor wie dan?"

Saskia van der Tien herinnert zich 1 september 2017 als de dag van gisteren. "Hij is in psychotische staat doodgeschoten door politieagenten. Raymon was absoluut geen agressief persoon. Hij was ziek en zal misschien geschreeuwd hebben, de politieagenten hebben daar niet mee om kunnen gaan", vertelt de weduwe aan NH Nieuws. Volgens haar zijn er 21 kogels op Raymon afgevuurd, waarvan er zeven in zijn lichaam zijn geëindigd.

Deze week kregen de schoonmoeder en tante van Saskia een telefoontje van de gemeente. Ze moesten langskomen op het gemeentekantoor. Daar kregen zij te horen dat het monumentje dat op de plek van de schietpartij staat weg moet. "Omwonenden hebben geklaagd, omdat het te confronterend is. Confronterend? Voor wie dan?"

Als alternatief voor het huidige monument, mag er een gedenktegel komen. Saskia vindt dat nog niet genoeg. "Ik wil dan dat er op de tegel komt te staan wat er gebeurd is. Dat mijn man daar dood is gegaan door politieagenten die hem dood hebben geschoten."