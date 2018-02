Noord-Hollandse atleten klaar voor WK Indoor: "De leeuw komt uit de kooi"

AMSTERDAM - Jamile Samuel, Nadine Visser, Madiea Ghafoor en Koen Smet gaan naar het WK Indoor atletiek. De vier Noord-Hollanders kijken stuk voor stuk uit naar het toernooi in Birmingham. "We gaan vechten voor wat we waard zijn", aldus hordeloper Smet.

Sprintster Jamile Samuel is terug van weggeweest. Vorig jaar had ze een achillespeesblessure, waardoor het indoorseizoen in het water viel. Nu hoopt ze Dafne Schippers uit te kunnen dagen. Op het NK Indoor kwam ze daarvoor net tekort, maar op het WK kan ze wellicht iets meer uit de hoge hoed toveren. "Ze is een topatleet, maar op het WK heb je nog meer Dafnes die ook snel lopen."

De atlete, die in actie komt op de 60 meter, maakt zich op voor haar vierde wereldkampioenschap. Een ervaren rot wil ze zichzelf niet noemen, maar voor advies kunnen de jongere atleten wel bij haar terecht. "Ik help ze graag."

Nadine Visser

Voor Nadine Visser staat begin maart haar eerste WK Indoor op het programma. De Hoornse hordeloopster pakte afgelopen weekend de nationale titel en kan nu met een goed gevoel richting Birmingham vertrekken. "Ik heb er zin in", aldus de 23-jarige Visser. "De nationale titel zegt dat de vorm goed zit. De titel zegt minder dan de tijd, maar het geeft veel vertrouwen."

Op het WK in Birmingham komt Visser in actie op de 60 meter horden. Daarin zal ze het opnemen tegen de grootsten der aarde. De kans op een medaille is klein, maar outsider Visser houdt de opties open. "Het niveau is hoog en je moet het maximale eruit halen. Maar in de finale kan alles gebeuren."

Visser heeft als meerkampster de overstap gemaakt om indoor voor de 60 meter horden te gaan. Haar persoonlijke record staat op dit moment op 7,91 seconden. Die toptijd liep ze op 3 februari in het Duitse Karlsruhe. Op het NK finishte ze in een wat langzamere tijd, maar Visser had er toen al een heel weekend op zitten. Op het WK mikt ze dan ook op een nieuw PR om vervolgens te zien waar het schip strandt.

Koen Smet

Voor hordeloper Koen Smet betekent het wereldkampioenschap in Birmingham zijn eerste mondiale eindstrijd sinds 2014. Toen liep de Amsterdammer een teleurstellend toernooi, maar op dit moment verkeerd hij in de vorm van zijn leven. "Het goed me goed, want hier hoor ik gewoon thuis."

In Apeldoorn pakte Smet met overmacht de nationale titel op de 60 meter horden. Hij was slechts twee honderdsten langzamer dan zijn persoonlijke record, dus Smet hoopt op het WK een toptijd neer te kunnen zetten. De vorm is er op dit moment, maar teveel druk wil hij zichzelf niet opleggen. "We gaan zien waar het eindigt. Ik verwacht dat ik in de halve finale een PR moet lopen om door te kunnen gaan. Ik moet gewoon een zo goed mogelijke race lopen."

In alle rust leeft Smet toe naar de wedstrijd. "Het klinkt soms heel saai, maar ik doe zo min mogelijk. Dan kom ik goed tot rust. Op de dag van de wedstrijd komt de leeuw uit de kooi."

Madiea Ghafoor

Op het NK Indoor liet Ghafoor zien waar ze op dit moment toe in staat is. In een tijd van 52,21 snelde de atlete van Phanos naar een glansrijke overwinning op de 400 meter. "Ik weet dat ik in vorm ben. Ik wil de finale halen, maar eerst moet ik kijken hoe de rest gaat."

Ondanks dat Ghafoor al drie keer in actie kwam, maakt ze haar debuut op het wereldtoneel. "Ik kijk altijd naar mijn eigen race. Ik weet dat ik hard kan lopen en het maakt niet uit wie er tegenover me staat. Het is mooi dat je met ze mee kan lopen."