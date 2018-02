Deel dit artikel:











Overbuurvrouw Carla is klaar voor verjaardag Haarlemse Janskerk Foto: NH

HAARLEM - Een van de oudste kerken in Haarlem, de Janskerk, is morgen jarig. Het is alweer 700 jaar geleden dat de kerk werd gebouwd en dat wordt 's middags gevierd met een heuze borrel en de burgemeester.

Carla Aarts is de overbuurvrouw van de Janskerk. Ze kijkt al jaren vanuit haar kleine winkeltje vol met Maria-beeldjes en kerststalletjes uit op de oude toegangspoort van de kerk. "Die gaat alleen nog maar open bij festiviteiten", aldus buurvrouw Carla. 'Aardige mensen'

"De afbeelding van het wapen van Haarlem en de tekst die er boven de poort staat, vind ik ook prachtig", zegt Carla. Ze is ook al een paar keer naar binnen geweest en ook dat vond ze schitterend. "Ik drink er wel eens een kopje koffie, er werken allemaal hele aardige mensen." In de kerk worden al jaren geen diensten gehouden, het Noordhollands Archief maakt nu gebruik van het oude pand. Morgen is de officiële viering en dan zal er een bijzonder beeld onthuld worden. Carla moet waarschijnlijk werken, maar ze hoopt zeker nog even langs te gaan, om de kerk te feliciteren.