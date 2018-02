Tata Steel IJmuiden blijft zelfstandig staalbedrijf: "Mooi voor directie, maar niet voor personeel"

IJMUIDEN - Tata Steel Nederland blijft bestaan als zelfstandig staalbedrijf. Daarnaast wordt het hoofdkantoor van het Research en Development (R&D) team van de joint venture in IJmuiden gevestigd. Wat dit betekent voor de werkgelegenheid is nog onduidelijk.

Tata Steel Nederland en het moederbedrijf zijn het op een aantal punten eens geworden over hoe het bestuur, na de fusie met het Duitse ThyssenKrupp, vorm te geven. Volgens Tata Steel woordvoeder Robert Moens betekent de vestiging van het hoofdkantoor van het R&D-team na de fusie, dat Tata Steel IJmuiden een 'innovatiehub' wordt.



Productieproces

Volgens Moens verandert er na de fusie niks aan het productieproces zoals dat nu in IJmuiden plaatsvindt. "Door synarchie-effecten zullen er misschien op ondersteunende functies banen verloren gaan, maar dat was al bekend." Volgens de woordvoerder is er door het bestuur vandaag nogmaals benadrukt dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.



Een ander belangrijk punt is dat er bij de fusie geen schulden worden doorgeschoven. De winst die het bedrijf maakt, komt in de toekomst ten goede aan het eigen bedrijf. Dat betekent dat investeringen zijn gewaarborgd. Ook de huidige bestuursstructuur blijft bestaan. Dat wil zeggen met een eigen directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen.

Werkgelegenheid

De vakbond FNV is 'gematigd positief' over het akkoord. "Het kan een begin zijn, maar we zijn er natuurlijk nog niet", zegt bestuurder Aad in 't Veld. "De directie heeft z'n punten nu binnen, maar het personeel nog niet. Er wordt in het akkoord namelijk met geen woord gesproken over werkgelegenheid, en daar is het ons uiteraard wel om te doen."

De FNV eist tien jaar werkgelegenheid na de fusie met ThyssenKrupp, geen afbouw van tweeduizend arbeidsplaatsen en geen uitbesteding van werk naar lagelonenlanden.

In 't Veld: "Op deze, voor ons essentiële eisen, zijn ze totaal nog niet tegemoet gekomen. Dus voor ons nog geen reden om te juichen. Sterker nog, we zullen de onderhandeling kritisch ingaan op 6 maart, als we weer met de directie praten. Ik hoop niet dat ze dan achterover gaan leunen en denken dat ze er al zijn. Nogmaals: dit is mooi voor de directie, maar niet voor het personeel."