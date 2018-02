Deel dit artikel:











Verkeer Coentunnel langzaam weer op gang na ongeluk Foto: Davey Photography/ Rob Franken Foto: Davey Photography/ Rob Franken Foto: Davey Photography/ Rob Franken

AMSTERDAM - (AT5) De Coentunnel is vanmiddag in de richting van Amsterdam-noord tijdelijk afgesloten geweest vanwege een ongeluk. Ook vanaf de A5 was geen verkeer mogelijk. Inmiddels komt het verkeer langzaam weer op gang

De wisselbuis richting Noord, die tijdelijk afgesloten was, is inmiddels weer geopend. Ook komt het verkeer langzaam weer op gang. Toch kan het verkeer op de A10-West op dit moment geen kant op. Naar schatting staan 800 voertuigen stil op de A10. Vooralsnog kunnen deze automobilisten het beste omrijden. De file werd veroorzaakt door een ongeluk aan de ingang van de tunnel. Daar zijn meerdere auto's tegen een kleine vrachtwagen gebotst. Hierbij zijn gewonden gevallen en is een ambulance opgeroepen.