Man steelt pinpas bejaarde vrouw en pint ruim 1500 euro

HUIZEN - Een man heeft een pinpas van een bejaarde vrouw uit Eemnes gestolen en daar vervolgens ruim 1500 euro mee opgenomen.

De dader pinde op 2 november 2017 tussen 19.20 en 19.30 uur op verschillende plekken in Huizen. In de Albert Heijn aan de Oostermeent is de dader door een camera vastgelegd, die beelden werden vandaag door Bureau NH getoond.



De dader stal de pinpas uit de woning van de bejaarde vrouw in Eemnes. Vermoedelijk vond hij niet alleen de pas, maar ook haar pincode. Het is onduidelijk of de dader alleen handelde of hulp heeft gekregen van anderen.



De politie zoekt een man met een lichtgetinte huidskleur, een lengte van ongeveer 175 cm, een smal postuur en een kort geschoren baardje.