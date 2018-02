Deel dit artikel:











5.000 handtekeningen om cultuurcentrum Zaandam tegen te houden Foto: NH Nieuws / Rachel Morssink

ZAANSTAD - Actiegroep Kultuurklutsers heeft in totaal 5.000 handtekeningen verzameld om een groot cultuurcentrum in Zaandstad tegen te houden. "Kapitaalvernietiging" is het volgens Jan de Bruin "dat de bibliotheek en de muziekschool allemaal dichtgaan".

De Bruin zegt dat hij niet tegen het plan is, omdat hij tegen cultuur is. "Ik vind dat je cultuur in de haarvaten van de samenleving moet stoppen. En dat je het niet bij elkaar moet stoppen, op een plek." De handtekeningen zijn opgehaald om een referendum af te dwingen over het centrum. De krabbels worden op 8 maart aangeboden aan de burgemeester. De Bruin is optimistisch. "Ik hoop dat de Zaankanters stemmen voor de spreiding van cultuur door heel Zaanstad. Ik heb vertrouwen dat de raad zal luisteren naar de stem van de inwoners van Zaanstad."