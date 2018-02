'Nieuw eiland bij Amsterdam-IJburg wordt hele bijzondere plek'

AMSTERDAM - (AT5) Het nieuwe eiland bij Amsterdam-IJburg moet een 'hele bijzondere plek' worden. Dat zegt projectmanager Alfons Oude Ophuis.

Het zogenoemde Strandeiland ligt straks ten noordoosten van de wijk IJburg. Het stuk land wordt maar liefst 150 hectare groot, wat groter is dan het huidige IJburg. Er worden uiteindelijk zo'n 8000 woningen gebouwd en aan de westkant komt een groot stadsstrand.

"Ik denk dat we straks heel trots kunnen zijn en dat het een hele bijzondere plek gaat worden", zegt Oude Ophuis. "Een verrijking voor de woonmilieu's in Amsterdam en een verrijking voor IJburg. De gemiddelde IJburger is al heel erg trots op zijn wijk en ik denk dat de IJburger straks nog trotser is."

Uitgebouwd

IJburgers zelf reageeren overwegend positief op het nieuwe stuk land. "Ik vind dat een goed idee", zegt een van hen. "Het lijkt me heel goed dat de stad verder uitgebouwd wordt en dat mensen niet zo veel hoeven te reizen."

Met 20.000 nieuwe bewoners wordt het een stuk drukker op IJburg. Tram 26 wordt daarom doorgetrokken naar Strandeiland en er rijden straks meer trams, die ook langer zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar nieuwe busverbindingen richting station Amsterdam Bijlmer Arena en station Weesp.

"De oostelijke ontsluiting wordt de belangrijkste ontsluiting richting de rest van het land en de stad", vertelt Oude Ophuis. "Dat is vooral heel praktisch. Dan zit je zo op de A1 en de A9 en je kunt vanuit daar je weg vervolgen. De drukte daar is aanzienlijk minder dan op de A10."

De komende jaren wordt het eiland met zand opgespoten. De bouw van de woningen begint rond 2022 en zal tien tot vijftien jaar duren.