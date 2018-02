Nadine Visser wil nog niet kiezen tussen meerkamp of horden

HOORN - APELDOORN Atlete Nadine Visser is niet alleen een topper op de horden, ook als meerkampster behoort ze tot de besten ter wereld. Dat is niet altijd te combineren, maar kiezen wil Visser voorlopig nog niet.

Visser doet volgende week mee aan de WK indoor in Birmingham. Daar komt ze alleen uit op de 60 meter horden. Vorige jaar werd ze nog zevende bij het WK in Londen op de meerkamp. De 23-jarige Hoornse weet dat ze een keer moet kiezen: "Ik moet sowieso een keuze maken voor het EK outdoor in Berlijn later dit jaar. Daar zijn de zevenkamp en de horden niet te combineren. Ik weet nu nog niet wat het gaat worden, ik vind het lastig."

Nadine Visser nadert op de 60 meter horden de absolute wereldtop en blijft zich verbeteren. Deze winter liep ze een bijzonder snel persoonlijk record van 7,91. Toch wil ze de meerkamp niet zomaar laten schieten: "Omdat ik de overtuiging heb dat ik er op de meerkamp nog niet alles heb uitgehaald. Ik ben daar nog niet klaar mee, al voel ik me nu al meer een hordeloopster dan een jaar geleden."