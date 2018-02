Deel dit artikel:











Foutparkeerder moet duizenden euro's aan boetes betalen Foto: Politie Amsterdam Zuid de Pijp

AMSTERDAM - De eigenaar van een Porsche Panamera moet duizenden euro's aan openstaande boetes afbetalen. De politie kwam hem op het spoor omdat hij zijn bolide fout had geparkeerd in de Van Woustraat in Amsterdam.

Op het kenteken van de Porsche, dat op naam staat van een bedrijf, stonden nog zestien openstaande verkeersboeters met een totaalbedrag van 8480 euro. Per boete is dit gemiddeld 580 euro. Toen de gebruiker van de Porsche wegreed, werd de bestuurder door de politie aangehouden. "De man wilde deze boetes niet betalen. Als dwangmiddel mocht zijn voertuig buiten gebruik worden gesteld", meldt de politie op Facebook. Per boete mag het voertuig 28 dagen buiten gebruik worden gesteld. De bolide is vanaf het politiebureau afgesleept naar een opslagterrein.