Leerlingen trots op oud-schoolgenoot Jan Blokhuijsen: ''Het feit dat hij al mee mag doen, vind ik heel knap''

ZUID-SCHARWOUDE - Het was een bijzondere dag voor kinderen van basisschool De Duizend Eilanden in Zuid-Scharwoude. De leerlingen keken in sportcafé De Volharding naar de verrichtingen van oud-schoolgenoot Jan Blokhuijsen bij de ploegenachtervolging. Tot grote teleurstelling van de kinderen haalde het Nederlandse team slechts brons.

De stemming is nog uitgelaten als de in oranje uitgedoste kinderen een plekje zoeken voor het scherm. Er wordt limonade gedronken en liedjes gezongen. Juf Thea van der Zijden heeft een fotoboek meegenomen met daarin ook foto's van een nog jonge Jan. ''Het was een heel lief kind. Hij was niet zo goed in lezen, maar schaatsen kon hij wel. Hij had al vier rondjes geschaatst voordat ik mijn schaatsen goed en wel aanhad, geweldig!''

Hup Jan

De kinderen hebben het volste vertrouwen in Blokhuijsen. Er is zelfs een spandoek gemaakt met 'Hup Jan!'. ''Ik weet zeker dat hij gaat winnen. Hij wint heel vaak.'' Wanneer de race eenmaal is begonnen worden de vrolijke gezichtjes toch iets minder vrolijk. ''Kom op Jan!'', schreeuwt één van de kinderen hartstochtelijk.

Veel mag het niet baten. De Nederlandse ploeg met Blokhuijsen, Sven Kramer en Patrick Roest verliezen van de ijzersterke Noren. Achteraf bleek ook nog eens dat de veer van de schaats van Blokhuijsen bij de start was afgebroken. Dat hinderde hem vooral op het rechte stuk.

Verdrietig

''Ik ben wel erg verdrietig'', vertelt één van de jonge fans. ''Ik dacht dat het goed zou gaan, maar uiteindelijk ging het helemaal fout.'' De Nederlanders pakken later wel de bronzen plak tegen Nieuw-Zeeland. Een schrale troost, maar juf Thea is toch trots. ''Het feit dat hij hij mee mag doen vind ik al ontzettend knap. En van de Noren verliezen is ook geen schande.''