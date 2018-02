Alles op alles voor het schaatsen: vaarverbod Loosdrechtse Plassen en Alkmaar

LOOSDRECHT - Er wordt alles aan gedaan om te zorgen dat we volgende week kunnen schaatsen. Plassenschap Loosdrecht heeft een vaarverbod afgegeven voor de Loosdrechtse Plassen. Ook Alkmaar heeft maatregelen getroffen.

Plassenschap Loosdrecht schrijft dat "door de vorst op veel plekken een dunne, gladde ijslaag ontstaat. Maar dan moet het ijs natuurlijk niet stukgevaren worden door boten". Daarom hebben ze het vaarverbod ingesteld.

In Alkmaar is de Turfmarkthaven per direct gesloten voor alle scheepvaart, "met (hopelijk) over een paardagen een mooie schaatsbaan als resultaat", aldus de gemeente op Twitter.

De verboden gelden tot wederopzegging en wordt bij dooi weer ingetrokken.

Amsterdam

Ook in Amsterdam heerst de kans dat Waternet de grachten schaatsklaar gaat maken. Dat meldt AT5. Daarnaast zou er op bepaalde grachten een vaarverbod van kracht kunnen gaan.