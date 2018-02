Marcel Keizer: "Ik kreeg niet de nodige steun van de clubleiding"

AMSTERDAM - (AT5) Voormalig Ajax-trainer Marcel Keizer is teleurgesteld in de clubleiding van Ajax.

Precies twee maanden na zijn ontslag als trainer van Ajax' eerste elftal doet Marcel Keizer een boekje open. Hij is 'met alles wat ik in me had erin gegaan', aldus de 49-jarige oefenmeester tegen De Telegraaf. 'Ik verwijt mezelf niet zo veel'.

Afgelopen jaar tekende de trainer op 17 juni een contract als hoofdtrainer, maar Keizer begon zijn nieuwe baan met een inktzwarte gebeurtenis. Precies drie weken later zakte toptalent Abdelhak Nouri in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen.

Lees ook: Ajax-trainer Keizer: 'Dit halfjaar staat voor mij in het teken van maar één man'

Keizer verwijt de top van Ajax dat hij op dat moment niet de steun kreeg die hij nodig had. De gebeurtenis noemt Keizer nog steeds 'niet te bevatten'. Hij hoopt ook dat Ajax het 34ste landskampioenschap binnenhaalt voor Appie, van wie 34 het rugnummer was. Maar mocht het lukken, dan 'hoeven ze me zeker niet uit te nodigen' aldus Keizer.

De clubloze trainer hoopt opnieuw aan de slag te kunnen bij een club in de eredivisie.