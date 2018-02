Norovirus uitgebroken bij Ziekenhuis Amstelland

AMSTELVEEN - (AT5) Bij het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen is het norovirus uitgebroken. Het virus heerst er sinds afgelopen woensdag.

Dat bevestigt de woordvoerder van het ziekenhuis aan AT5. Vorige week werd het virus geconstateerd op de Kliniek Beneden West. Daardoor werd er een protocol ingesteld, waarbij er een patiëntenstop werd ingevoerd en de afdeling tijdelijk gesloten werd.

Volgens de woordvoerder is het virus bijna onder controle. Er is nog één patiënt met de symptomen. Door het virus moesten enkele opnames worden uitgesteld en zijn patiënten elders in het ziekenhuis ondergebracht.

Zodra de patiënt met het virus klachtenvrij is, kan de afdeling weer open.