Hongerige daders stelen van 15-jarige pizzabezorger in Diemen-Zuid

DIEMEN - Een 15-jarige pizzakoerier is tijdens zijn dienst slachtoffer geworden van een overval in Diemen-Zuid. De overvallers bestolen de koerier van zijn telefoon, geld en zelfs van zijn pizza's. Een camera op metrostation Diemen-Zuid legde het tweetal vast.

De overval gebeurde op 30 oktober 2017 rond 19.15 uur op het Roerdomppad. De 15-jarige pizzakoerier van Papa John's Pizza werd overvallen door vermoedelijk twee minderjarigen. Na de overval vluchtten de tieners met volle handen richting metrostation Diemen-Zuid.



Op camerabeelden is te zien hoe de jongens zonder pardon de toegangspoortjes van het station intrappen. Via de roltrap lopen ze naar de metro. Daar rennen ze het perron op en omhelzen elkaar daar. Uiteindelijk stappen ze in metro 53 richting Centraal Station.



De verdachten hebben een week om zich te melden. Als ze dat niet doen, dan toont de politie de ongecensureerde beelden. Onlangs werd overigens ook een pizzakoerier in Amsterdam-West door twee tieners van zijn pizza's beroofd.