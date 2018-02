Geen aanplakposters in Castricum dit jaar

CASTRICUM - Er zijn geen opgeplakte partijposters in Castricum voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Wel is er een groot bord met alle partijposters erop afgebeeld.

Misschien is het om de traditionele plakoorlog te voorkomen, die bij elke verkiezing weer de kop op komt steken, maar er zijn in Castricum geen opgeplakte stemposters voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. In de plaats ervan heeft de gemeente een groot billboard genomen en daar netjes naast en onder elkaar de partijposters op afgebeeld.