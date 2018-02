"Noord-Hollandse" Carlijn Schoutens pakt brons met Team USA

HEEMSTEDE - GANGNEUNG Carlijn Schoutens won vandaag met de Verenigde Staten de bronzen plak op de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen.

Nog een Olympische schaatsmedaille met een Noord-Hollands tintje: Carlijn Schoutens pakte met Team USA de bronzen medaille op de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Schoutens werd in de Verenigde Staten geboren, maar groeide op in Heemstede. Ze leerde schaatsen op de ijsbaan in Haarlem en daar bleek al snel dat ze veel talent heeft. Omdat ze twee paspoorten heeft, kon ze namens Team USA mee naar Zuid-Korea.

Lees ook: "Carlijn schaatst kennelijk hard op Nederlandse kruidkoek"

Dat leverde haar vandaag op de ploegenachtervolging dus brons op. In de troostfinale werd de Canadese vrouwen verslagen. Het goud ging naar Japan, Nederland pakte de zilveren medaille.

Lees ook: Brons voor de mannen op de Team Pursuit, zilver voor de vrouwen