Blauw-Wit-speelster Frieswijk in korfbalselectie

AMSTERDAM - Korfbalster Marloes Frieswijk is toegevoegd aan de selectie van het Nederlands team. De 21-jarige speelster van AKC Blauw-Wit gaat zich met Oranje voorbereiden op het EK dit najaar in Friesland.

Frieswijk is in Amsterdam bezig aan haar tweede seizoen. Ze is een vaste waarde in het team van trainer Bary Schep. In haar eerste jaar bij Blauw-Wit haalde ze de zaalfinale die uiteindelijk verloren ging tegen TOP uit Sassenheim. Volgens bondscoach Wim Scholtmeijer zit er veel potentie in Frieswijk. "Zij heeft het in zich om op termijn één van de beste vrouwen van Nederland te worden."

Eerder haalde Scholtmeijer ook Blauw-Wit-speler Momo Stravenuiter bij zijn selectie.