Raadslid kiest voor opvallende outfit tijdens raadsvergadering

ENKHUIZEN - Raadslid Hans Langbroek van de lokale partij Het Enkhuizer Alternatief kreeg gisteren rare blikken toegeworpen tijdens een raadsvergadering. Reden: hij droeg een outfit die wel erg veel deed denken aan een Duitse legeroutfit.

Raadslid voor D66 in Enkhuizen, Emile van Marle, plaatste een foto van Langbroek in zijn 'uniform' tijdens de raadsvergadering op Twitter. Met daarbij de tekst: "Er zijn vast gemeenteraden in Nederland waar deze kleding niet toegestaan is."

Niet veel later volgt er al een reactie van Langbroek. Zijn verklaring voor zijn outfitkeuze is simpel: "Dat hemd is van katoen en zit lekker. Kostte maar 12,95 in een dumpstore."

Ook voor de rest van zijn outfit - die niet te zien is op de foto - is de verklaring eenvoudig. "Die kisten heb ik wel vaker aan, zijn Panama Jacks. Dat merk schoenen gaat jaren mee, net als Caterpillar. Mijn vorige paar had ik 9 jaar bij dagelijks dragen."