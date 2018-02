Bewoners Huizen laten hun cavia keuren

HUIZEN - Ze zijn schattig, eigenwijs en vooral gezellig. De cavia is voor veel gezinnen het ideale huisdier. In Huizen was gisteren een ware cavia-keurmeester aanwezig om de huisdieren van bewoners te keuren. Slechts één van de 25 trotse caviabezitters mocht zich aan het einde van de dag eigenaar van de mooiste cavia van Huizen noemen. "Ik ben toch wel een beetje bang voor de uitslag", vertelt een mevrouw.

Dat de deelnemers verzot zijn op hun huisdier is al gelijk duidelijk. De cavia's worden de hele avond lekker vertroeteld. "Je kan ze heerlijk knuffelen en het zijn gewoon hele gezellige beestjes om in huis te hebben."

Ondertussen heeft keurmeester Anneke Vermeulen haar handen vol aan alle cavia's. "Het is onverwachts heel druk en ik krijg veel vragen", vertelt ze. De cavia-kenner is onder de indruk van de Huizense beestjes. "De dieren zijn van goede kwaliteit en het is vreselijk leuk om te doen."

De winnaar

De beesten worden zowel gekeurd op hoe ze eruit zien, maar ook hoe ze er lichamelijk aan toe zijn. "Gezondheid gaat altijd voor uiterlijk. En dus ook voor show-kwalititeit", zegt Vermeulen.

De winnaar is stomverbaasd. Eerst was ze nog bang dat het beestje niet goed verzorgd was, nu heeft ze de mooiste cavia van het dorp. "Het is gewoon leuk, ik had het echt niet verwacht."