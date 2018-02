Nederlandse mannen pakken brons in troostfinale ploegenachtervolging

ZUID-SCHARWOUDE - De Nederlandse schaatsmannen hebben de teleurstelling van de verloren halve finale bij de ploegenachtervolging iets weten te verzachten en in de troostfinale toch nog een bronzen medaille gepakt. Het drietal won in een directe wedstrijd op ruime afstand van Nieuw-Zeeland.

Vier jaar geleden wist het Nederlandse mannenteam, met Noord-Hollanders Jan Blokhuijsen en Koen Verweij, nog de gouden plak te winnen. Ze waren dan ook de absolute favoriet om de titel te prolongeren, maar konden het in de halve finale tegen Noorwegen niet waarmaken.

In de finale schaatste Noorwegen, de ploeg die in de halve finale ook nog een olympisch record reed, tegen gastland Zuid-Korea. De Noren hadden het de hele rit moeilijk tegen de stugge Koreanen, maar kwamen in de laatste twee rondjes op stoom. Zij pakten de gouden medaille.