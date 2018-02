Brons voor de mannen op de Team Pursuit, zilver voor de vrouwen

ZUID-SCHARWOUDE - GANGNEUNG De Nederlandse mannen hebben brons veroverd op de Olympische ploegenachtervolging, de vrouwen veroverden het zilver.

Geen gouden medailles voor Nederland vandaag op het Olympische ijs. Bij de ploegenachtervolging pakten de mannen brons in de troostfinale tegen Nieuw-Zeeland. Jan Blokhuijsen, Sven Kramer en Patrick Roest begonnen met een valse start. Roest bewoog voor het startschot. Toen de wedstrijd voor de tweede keer in gang was geschoten, nam Nederland onder leiding van Sven Kramer al snel een voorsprong. Die werd niet meer uit handen gegeven. Het Nederlandse trio finishte in een tijd van 3.38,40.

Het goud ging naar de Noorse mannen in een tijd van 3.37,31, Zuid-Korea (onder leiding van coach Bob de Jong) pakte het zilver.

Zilveren vrouwen

Bij de vrouwen was er zilver voor Nederland. Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marrit Leenstra legden het in de finale op het ijs van de Gangneung Oval af tegen Japan, dat ruim anderhalve seconde sneller was dan Nederland. Japan wordt gecoacht door de Nederlander Johan de Wit. Het brons ging naar de Amerikaanse vrouwen die nipt wonnen van de Canadese dames.

