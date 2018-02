Twee vrouwen (49 en 75) verjagen overvaller uit snackbar

IJMUIDEN - Twee vrouwen van 49 en 75 jaar hebben gisteren een hoofdrol gespeeld in het wegjagen van een man die een snackbar aan de Zuiderkruisstraat in IJmuiden wilde overvallen. De overvaller heeft niks kunnen buitmaken dankzij de heldhaftige dames.

De man drong gistermiddag rond 14.35 uur de snackbar Royal binnen. De 49-jarige vrouw was op dat moment aan het werk in de keuken, de zaak was verder leeg. De overvaller wist direct zijn weg te vinden naar de keuken en er ontstond een worsteling. De man eiste geld.

Vervolgens kwam de 75-jarige bovenbuurvrouw de zaak binnen, nadat zij geluiden van de worsteling in haar woning had gehoord. De buurvrouw en de snackbarmedewerkster wisten samen de overvaller de deur uit te werken. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Ook kon de overvaller geen buit meekrijgen.

Getuigen

De politie heeft een onderzoek naar de mislukte overval ingesteld. Ze zijn op zoek naar getuigen. De overvaller is een man met een licht getint uiterlijk. Hij is ongeveer 20-25 jaar oud en is zo'n 1,80 meter lang. Hij droeg zwarte schoenen, een spijkerbroek, een blauw-paars gewatteerde jas met een grijs vlak op de rug en een petje. De man sprak goed Nederlands.

Getuigen en mensen die meer weten, worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Tweede keer

Het is overigens niet de eerste keer dat de snackbar slachtoffer is van een (poging tot) overval. Ook bij de vorige poging in november van het afgelopen jaar werd niks buitgemaakt. Eigenaar Xiao Feng Zhao hield er wel een trauma aan over, want hij werd bedreigd met een groot mes.

