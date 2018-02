Longarts RKZ slijpt messen in jacht op vervolging tabaksindustrie: "Dit moet stoppen"

BEVERWIJK - Wordt de tabaksindustrie strafrechtelijk vervolgd? Die vraag wordt morgenochtend om 10.00 uur beantwoord door het Openbaar Ministerie. Longarts Pauline Dekker van het Rode Kruis Ziekenhuis waarschuwt: "Doen ze dat niet, dan gaan we de Hoge Raad vragen ze te dwingen."

Dekker deed met haar stichting Rookpreventie Jeugd samen met advocaat Benedicte Ficq en anderen al in 2016 aangifte tegen tabaksfabrikanten Phillip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco en Japan Tobacco. "Wat ze doen, maakt me woedend", vertelt ze aan NH Nieuws. "Het is natuurlijk heel slim van ze om te zeggen dat het de vrije keus is van mensen, maar dat is niet zo. Een verslaafd mens is niet vrij."

Elk half uur sterft iemand aan de gevolgen van tabak, vervolgt ze. "De tabaksindustrie noemt uw kinderen, en ook mijn kinderen, replacement smokers. De dode rokers moeten volgens hen weer vervangen worden door nieuwe rokers. En dat moet stoppen, daar doen we dit voor", aldus de strijdvaardige arts.