De Peiling: Durf jij een AED te gebruiken?

NOORD-HOLLAND - Minder dan 1 op de 3 Nederlanders zonder kennis van reanimatie durft een AED te gebruiken om iemand te reanimeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Durf jij het?

Simpel

Het gebruik van een AED-apparaat is volgens het Rode Kruis heel simpel, ook als je geen kennis van reanimatie hebt. 'Dat besef moet tussen de oren komen', aldus Eline Nijhof van het Rode Kruis. Met een AED, een Automatische Externe Defibrillator, kan een stroomstoot worden toegediend aan het hart, waardoor in veel gevallen het hartritme wordt hersteld. 'Iedereen kan een AED bedienen, want het apparaat vertelt precies wat je moet doen', zegt Nijhof.

Geschrokken

Het Rode Kruis heeft onderzoek laten doen naar onze bereidheid om een AED te gebruiken en is geschrokken van de resultaten. Maar 28 procent van de mensen zonder EHBO-certificaat durft het aan. Dagelijks overlijden in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Reanimeren binnen 6 minuten vergroot de overlevingskans met de helft.

Onbekenden reanimeren

Van de ondervraagden zonder kennis van reanimatie zou 42 procent een onbekende reanimeren. 'Dat is alarmerend laag', vindt het Rode Kruis. Van de Nederlanders mét kennis van reanimatie is 97 procent bereid om een onbekende te helpen.

Cursus

Het Rode Kruis wil meer mensen overtuigen om een reanimatiecursus te volgen, maar roept mensen die geen opleiding hebben op om toch hulp te bieden. 'Hulp bieden begint al met 112 bellen. Dat is de eerste en belangrijkste stap bij een reanimatie. De meldkamercentralist begeleidt jou door de reanimatie. Ook de AED geeft gesproken instructies aan de onervaren gebruiker.'

Wat doe jij?

Kun jij reanimeren? Zou jij zo'n AED-apparaat van de muur grissen als het nodig is? We horen het graag van je!

