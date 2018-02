Finaledag ploegenachtervolging: Blokhuijsen in actie, Verweij plek in de wissel

ZUID-SCHARWOUDE - De Nederlandse schaatsmannen, met de Noord-Hollanders Jan Blokhuijsen en Koen Verweij, gaan rond 12.00 uur rijden voor hun kans op prolongatie van hun olympische titel bij de ploegenachtervolging. In de halve finale nemen ze het eerst op tegen het sterke Noorwegen.

De mannen schaatsten in de kwart finale nog de tweede tijd. Alleen Zuid-Korea was sneller dan de Nederlanders. De Alkmaarder Koen Verweij was toen nog één van de drie mannen die in de 'basis' stond, maar hij was niet goed genoeg. Gisteren werd duidelijk dat zijn plek wordt ingenomen door Patrick Roest. Hij behaalde op de 1.500 meter nog zilver.

De Zuid-Scharwouder Jan Blokhuijsen gaat samen met Sven Kramer wel van start in het basisteam. De Noord-Hollander deed het op de 1.500 meter niet fantastisch, maar hoopt wel een medaille te pakken op de ploegenachtervolging. Over de eerste rit was Blokhuijsen nog niet helemaal tevreden: "Vooral de laatste ronde was niet fantastisch en miste ik tempo", vertelde hij tegen de NOS.